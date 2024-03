Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ab der kommenden Saison eine neue Torhüterin. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, kommt die Schwedin Christina Lövgren für zunächst zwei Jahre. Die 23-Jährige spielt aktuell noch in ihrer Heimat bei IF Hallby HK und wurde in der laufenden schwedischen Saison zur besten Spielerin gekürt. Trainer Herbert Müller lobte die Keeperin als junge und ehrgeizige Handballerin. „Gleich bei den ersten Clips, die ich von Christina sah, hatte ich das Gefühl: ja, das ist sie“, sagte der Thüringer Coach.