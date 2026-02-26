Südamerikanische Power für den Thüringer HC: Marcela Arounian bringt alles mit, was das Anforderungsprofil für ihre Position vorsieht.

Bad Langensalza - Handball-Bundesligist Thüringer HC hat nach eigenen Angaben die Idealbesetzung für die Position der Kreisläuferin gefunden. Ab kommender Saison verstärkt die brasilianische Nationalspielerin Marcela Arounian den Club. Die 24‑jährige, 1,83 m große Kreisläuferin mit rechter Wurfhand wechselt vom französischen Erstligisten Saint‑Amand Handball nach Thüringen.

„Das meistgesuchte Profil einer Kreisspielerin ist allgemein bekannt: groß gewachsen, durchschlagskräftig im Angriff und gute Abwehrspielerin im Innenblock. All diese Eigenschaften erfüllt Marcela und bei der Beobachtung der letztjährigen WM ist sie mir sofort ins Auge gestochen. Da wir in der eigenen Mannschaft Insiderinformationen haben und diese sehr positiv ausgefallen sind, war es sehr naheliegend, sie in unser Team zu holen“, sagte THC-Trainer Herbert Müller über die Neuverpflichtung.