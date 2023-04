Bad Langensalza - Mit einem klaren Heimsieg haben sich die Handballerinnen des Thüringer HC auf das Gipfelduell in der Bundesliga eingestimmt. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend im ersten Ligaspiel seit einem Monat die HSG Bad Wildungen Vipers souverän mit 33:26 (16:10) und feierte damit den siebten Erfolg nacheinander. Vor 1006 Zuschauern zeichnete sich Nathalie Hendrikse als beste Werferin aus. Die Niederländerin traf neunmal. Am Mittwoch (19 Uhr) ist der THC (35:3 Punkte) nun im Spitzenspiel bei der SG BBM Bietigheim (36:0) gefordert.

Nach einer zähen Anfangsphase dominierten die Thüringerinnen gegen Bad Wildungen mit ihrem Tempospiel und wandelten mit zehn Toren binnen zehn Minuten ein 1:1 (5. Minute) in eine 11:6-Führung (15.) um. Bis zum 15:7 (20.) brillierten die Gastgeberinnen mit konsequenter Chancenverwertung, ehe sich immer mehr Nachlässigkeiten einschlichen. So gelang ihnen bis zur Pause nur noch ein weiterer Treffer.

Im zweiten Durchgang fanden die Thüringerinnen ihren Rhythmus in der Offensive aber schnell wieder und setzten sich bis zur 42. Minute vorentscheidend auf 24:14 ab. In der Schlussphase schaltete der THC einen Gang zurück, ohne dass der deutliche Sieg in Gefahr geriet.