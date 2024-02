Jena - Die Thüringer Grünen wählen bei einer Landesdelegiertenkonferenz am heutigen Samstag ihre Liste für die Landtagswahl 2024. Auf den ersten beiden Listenplätzen gelten die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling und Umweltminister Bernhard Stengele als gesetzt. Spontane Gegenkandidaturen sind aber möglich. Als Redner wird unter anderem Grünen-Bundesvorsitzender Omid Nouripour erwartet. Am Sonntag wollen die Delegierten dann noch ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl festlegen.

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Die Grünen lagen in Umfragen zuletzt bei Werten zwischen vier und sechs Prozent. Damit müssen sie um einen Wiedereinzug in den Landtag bangen. Bei der Landtagswahl 2019 hatten die Grünen 5,2 Prozent erreicht und damit den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde nur knapp geschafft.