Erfurt - Firmen der Thüringer Kunststoffindustrie beteiligen sich an der Fachmesse Fakuma in der kommenden Woche in Friedrichshafen. Organisiert worden sei ein Thüringer Gemeinschaftsstand, auf dem sich vom 17. bis 21. Oktober acht Unternehmen aus dem Freistaat präsentieren, teilte die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) am Freitag in Erfurt mit. Bei der Messe gehe es unter anderem um 3D-Druck und andere technologische Lösungen.

Laut LEG umfasst die kunststoffverarbeitende Industrie in Thüringen Firmen mit knapp 18.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mehr als 3,8 Milliarden. Zu den Thüringer Ausstellern zählten die Eichsfelder Schraubenwerk GmbH, die Gräfenthaler Kunststofftechnik GmbH oder die Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH.