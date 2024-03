Sondershausen/Erfurt - Der wegen verschiedener Vorwürfe in der Kritik stehende Generalintendant des Theaters Erfurt Guy Montavon hat den Vorsitz des Thüringer Landesverbands des Deutschen Bühnenvereins aufgegeben. Montavon habe ihm eine E-Mail geschickt, in der er seinen Rücktritt erkläre, sagte der Geschäftsführer des Landesverbands Ekkehard Müller am Sonntag auf Anfrage. Gründe für die Entscheidung habe der Schweizer in der Mail nicht genannt. Er habe sich für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedankt, so Müller. Montavon selbst war am Wochenende nicht zu erreichen. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ über den Rücktritt berichtet.

Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder, der bisherige Stellvertreter Montavons im Landesverband, werde nun vorerst als Vorsitzender amtieren, sagte Müller. Er geht davon aus, dass sich die Zusammensetzung des Vorstands in diesem Jahr ändern werde. Versammlungen seien in zwei Wochen und im August geplant. Müller sagte, er könne sich auch gut eine Frau als künftige Verbandsvorsitzende vorstellen.

Der Deutsche Bühnenverein ist der Interessen- und Arbeitgeberverband der Theater und Orchester. Zum Landesverband gehören unter anderem die Intendanten der Häuser, Mitglieder und Vertreter der Städte und der Landkreise mit Trägerschaft der Theater und Orchester.

In Folge von Vorwürfen unter anderem wegen mutmaßlichen Machtmissbrauchs am Theater Erfurt wurde Montavon nach vielem Hin und Her vom Stadtrat als Werkleiter abberufen. Eine zuvor schon erfolgte Freistellung werde in beidseitigem Einvernehmen zunächst unbefristet fortgesetzt, hieß es damals dazu seitens der Stadtverwaltung. Es soll ein Aufhebungsvertrag mit Montavon ausgearbeitet werden.