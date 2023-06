Thüringer Baupreise ziehen weiter an

Erfurt - Die Baupreise in Thüringen ziehen weiter an. Der Neubau von Wohngebäuden verteuerte sich im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Von November 2020 bis Mai 2023 stiegen die Preise für Häuslebauer um 52 Prozent.

Ursachen sind den Angaben zufolge die infolge der Pandemie und des Ukraine-Krieges stark gestiegenen Material- und Energiepreise. Bei den Rohbauarbeiten erhöhten sich die Preise im Vergleich zu Mai 2022 um 8,9 Prozent - bei den Ausbauarbeiten sogar um 15,8 Prozent. Vor allem für Wärmedämmverbundsysteme (23,5 Prozent), Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen (20,5 Prozent) sowie Rollladenarbeiten (20,4 Prozent) mussten Bauherren deutlich tiefer in die Tasche greifen.