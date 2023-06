Erfurt - Thüringens CDU-Landeschef Mario Voigt wirbt angesichts des Höhenflugs der AfD in den Umfragen für eine lösungsorientierte Politik. „Wir können uns angesichts der AfD-Umfrageergebnisse keine Hysterie leisten“, sagte Voigt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). Stattdessen müsse man „über die wirklich wichtigen Fragen im Land reden“.

„Wir müssen die Probleme der Leute offen benennen, anpacken und lösen, um das Protestpotenzial kleiner zu machen.“ Dies würde Menschen bewusst machen, dass die AfD nichts weiter als eine Miesmachpartei ist. Sie sei groß in der Problembeschreibung, aber sehr klein in der Problemlösung.

Auch auf kommunaler Ebene sieht Voigt keine Chance auf eine Annäherung zwischen CDU und AfD. „CDU und die AfD sind in der Regel die Hauptkontrahenten. Das gilt für den gesamten ländlichen Raum, vor allem in Ostdeutschland.“ Wertemäßig würden die beiden Parteien nicht zusammenpassen.

Die AfD wolle einen nationalen Sozialismus. „Sie verfährt nach dem Motto: Umso schlechter es Deutschland geht, umso besser für die AfD.“ Dies sei unpatriotisch und nicht Voigts Gesellschaftsbild. Mit Blick auf die Landrats-Stichwahl zwischen CDU und AfD in Sonneberg am Sonntag sagte Voigt: „Wir haben alle die gemeinsame Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Zufriedenheit mit der Demokratie und unserem Land wieder steigt.“

In Thüringen und Sachsen stand die AfD in jüngsten Umfragen auf Platz eins, in Brandenburg lag sie auf ähnlichem Niveau wie CDU und SPD. In diesen drei Ländern sind 2024 Landtagswahlen. Auch im Bund erlebt die AfD derzeit einen Umfrage-Höhenflug mit Werten von 17 bis 20 Prozent - die Union liegt bei 27 bis 30 Prozent.