Ichtershausen - Unsicherheit über die Marktentwicklung, fehlende Fachkräfte und gestiegene Kosten sorgen für eine Investitionszurückhaltung in der Thüringer Automobilindustrie. 61 Prozent der Firmen hätten ihre Pläne für Neubau, Erweiterung oder Modernisierung verschoben, gekürzt oder sogar gestrichen, sagte der Geschäftsführer des Netzwerks automotive thüringen, Rico Chmelik, am Donnerstag am Rand des Branchentags in Ichtershausen bei Arnstadt.

15 Prozent der Firmen würden eine Investition im Ausland erwägen, habe eine Umfrage unter den 190 Mitgliedern des Netzwerks ergeben. „Viele Firmen fragen sich, ob und wann sich Investitionen unter den derzeitigen Bedingungen amortisieren“, sagte Chmelik.

Nach seinen Angaben gehören zur Thüringer Automobilindustrie rund 600 Unternehmen mit etwa 66.000 Beschäftigten. Darunter sind Automobilhersteller wie Opel, vor allem aber Firmen, die ganz oder teilweise als Zulieferer agieren.