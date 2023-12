Erfurt - Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) will attraktive Preise im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) Thüringens und eine Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030. Das kündigte die Ministerin am Dienstag in Erfurt bei der Vorstellung eines Konzepts für den Ausbau des Schienennahverkehrs an. Es gehe um „Klimaschutz mit sozialer Verantwortung“. Derzeit klagen viele Menschen darüber, dass ihre Wohnorte nicht gut mit Bussen und Bahnen erreichbar sind.

Der „Masterplan Schieneninfrastruktur“ solle den Rahmen für Verbesserungen geben. Allerdings müsste dafür in den kommenden Jahren mehr Geld im Landeshaushalt eingeplant werde, so die Ministerin. Der Verkehr sei für ein Viertel aller CO2-Emissionen verantwortlich.

Thüringen verfügt laut Verkehrsministerium über ein dichtes Eisenbahnnetz mit 1600 Kilometern Streckenlänge, das im bundesweiten Vergleich jedoch unterdurchschnittlich elektrifiziert sei, was die Dekarbonisierung des Schienenverkehrs behindere. Ein Gutachten schlägt die Reaktivierung von acht nicht mehr genutzten Eisenbahnstrecken vor.