In keinem deutschen Flächenland wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres weniger neue Windräder gebaut als in Thüringen. Laut Bundesverband Windenergie sind in Thüringen sechs neue Anlagen hinzugekommen. Lediglich im Saarland und den drei Stadtstaaten wurden gar keine Windräder gebaut. (Archivfoto)

Erfurt/Berlin - In keinem deutschen Flächenwald sind im ersten Halbjahr dieses Jahres weniger neue Windräder gebaut worden als in Thüringen. Laut einer Halbjahresbilanz des Bundesverbandes Windenergie sind in Thüringen bis zum 30. Juni sechs neue Anlagen in Betrieb genommen worden. Das entspricht 1,6 Prozent des bundesweiten Zuwachses an Windkraftanlagen. Einzig im Saarland wie auch in den drei Stadtstaaten gab es in den ersten sechs Monaten keinerlei Zuwachs.

Zum Vergleich: Beim Spitzenreiter Nordrhein-Westfalen sind im selben Zeitraum 117 neue Anlagen entstanden. Bundesweit wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 409 Windenergieanlagen in Betrieb genommen.

Rund drei Prozent der deutschen Windräder in Thüringen

In Thüringen gibt es laut Bundesverband Windenergie mittlerweile 869 Windkraftanlagen. Das entspricht 2,9 Prozent der bundesweit 28.925 Windräder. Die mit großem Abstand meisten Anlagen gibt es demnach in Niedersachsen (6.202).

Die Zahlen des Bundesverbandes zeigen aber auch: Thüringen gehört zu den Ländern mit dem größten Zuwachs beim Zuschlagsvolumen. Die Bundesnetzagentur führt regelmäßig Ausschreibungen zur Erzeugung von Windenergie durch. Gebote abgeben könnten Unternehmen und Projektierer, sobald ihnen die Baugenehmigung für ihre geplanten Anlagen vorläge, sagte Frank Grüneisen, Pressesprecher des Bundesverbandes Windenergie.

Mit 345 Megawatt zu erzeugender Windenergie haben sich Windkraftunternehmen im ersten Halbjahr dieses Jahres in Thüringen demnach 148 Prozent mehr Leistung gesichert als im Vorjahreszeitraum. So sind in Thüringen bislang mehr als 1,3 Gigawatt Windenergieleistung bezuschlagt worden, von denen aber bislang erst 386 Megawatt tatsächlich realisiert worden sind. Die Anzahl an Windrädern im Land dürfte sich demnach in den kommenden Jahren erhöhen.