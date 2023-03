Erfurt - Trotz auslaufender Bundesmittel will Thüringen zwei Kindergarten-Programme weiter fortsetzen. Das Land finanziere dann die Förderung von Einrichtungen in dem Projekt „Vielfalt vor Ort begegnen“ und „Sprach-Kitas“ allein, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Durch die Fortführung als Landesprogramme erhielten die Einrichtungen und Beschäftigten Planungssicherheit, hieß es. Nähere Angaben zu der in diesem Jahr dafür vom Land bereitgestellten Fördersumme machte das Ministerium nicht.

Bei dem Programm „Vielfalt vor Ort begegnen“ geht es um den professionellen Umgang mit Heterogenität in Kindertageseinrichtungen. Den Angaben nach werden 80 Kitas in Thüringen unterstützt, 100 Stellen seien dadurch geschaffen worden. Das Programm „Sprach-Kitas“ umfasse derzeit 211 Kitas mit 246 halben zusätzlichen Fachkraftstellen.