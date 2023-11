Erfurt/Hanoi - Thüringen will in Vietnam weitere Fachkräfte gewinnen. Dazu ist Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Sonntag mit einer rund 80-köpfigen Delegation nach Hanoi aufgebrochen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Thüringen habe bei der Fachkräftegewinnung und -ausbildung als eines der ersten Länder bereits wertvolle Kontakte in Vietnam aufgebaut, erklärte Ramelow vor Beginn der Reise. Den Angaben nach kommen von den knapp 67.000 ausländischen Arbeitskräften, die im Freistaat derzeit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, fast 1800 aus Vietnam.

Habe es 2019 noch 311 vietnamesische Auszubildende in Thüringen gegeben, so seien es in diesem Jahr bereits 776 Lehrlinge von mehr als 2500 ausländischen Auszubildenden. Vietnamesische Arbeitskräfte und Auszubildende seien vorrangig in der Gastronomie, in Heimen und im Sozialwesen sowie im verarbeitenden Gewerbe tätig, hieß es. In Vietnam sollen weitere Ausbildungsverträge unterzeichnet und Projekte zur Fachkräftegewinnung vorgestellt werden. Auch Gespräche etwa zu Sprachkursen und Visa seien geplant.

Ramelow wird auf der knapp einwöchigen Reise unter anderen von Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) und Wissenschaftsstaatssekretär Carsten Feller begleitet. Der Hochschul- und Wissenschaftsaustausch sei ein weiterer Schwerpunkt der Reise, hieß es. Thüringen habe viel zu bieten, müsse dies aber vor Ort stärker vermarkten.

Das Handelsvolumen mit Vietnam beläuft sich laut Staatskanzlei auf 260 Millionen Euro, wobei in den vergangenen Jahren vor allem die Thüringer Importe aus Vietnam erheblich angestiegen seien. Diese beliefen sich inzwischen auf rund 200 Millionen Euro. Mehr als 40 Thüringer Unternehmen unterhielten regelmäßige Exportbeziehungen nach Vietnam.