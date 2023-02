Erfurt - Auf Thüringens Autobahnen ist die Lkw-Dichte im bundesweiten Vergleich besonders hoch. 35 Prozent der Fahrzeuge auf den Thüringer Autobahnen seien Lastwagen, sagte der Leiter der Außenstelle der Autobahn GmbH, Danko Knothe, am Donnerstag in Erfurt. Bundesweit liege der Anteil im Durchschnitt bei 25 Prozent. Trotz der relativ hohen Belastung durch den Schwerlastverkehr seien die Autobahnen in Thüringen in einem insgesamt guten Zustand - auch dank regelmäßiger Investitionen in ihre Instandhaltung.

In diesem Jahr würden die Ausgaben vor allem für die Erneuerung von Fahrbahnen, aber auch von Sicherheitstechnik auf den Autobahnen um rund 20 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr steigen. Insgesamt würden 86 Millionen Euro investiert, so Knothe. Projekte seien auf Abschnitten allen fünf Autobahnen, die durch Thüringen führen, vorgesehen. Insgesamt gebe es 521 Autobahnkilometer im Freistaat.