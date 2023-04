Erfurt/Berlin - Neun Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Agenturen aus Thüringen sind in diesem Jahr auf der Gesundheitsfachmesse DMEA in Berlin vertreten. Sie beteiligen sich an einem von der Landesentwicklungsgesellschaft organisierten Gemeinschaftsstand, wie diese am Mittwoch mitteilte. Die DMEA (25. bis 27. April) gilt den Angaben zufolge als europäische Leitveranstaltung für das digitale Gesundheitswesen. Thüringer Aussteller präsentieren unter anderem Beispiele aus der Telemedizin. Das betrifft etwa die digitale Übertragung von Patientendaten aus Rettungswagen an Krankenhäuser nach Unfällen. Präsentiert werden auch Apps, mit denen beispielsweise Herzpatienten selbst zu Hause medizinische Daten für die spätere Auswertung in Arztpraxen oder Kliniken erheben können.