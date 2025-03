Erfurt/Hannover - Thüringen präsentiert sich mit 16 Ausstellern und zwei Gemeinschaftsständen ab diesem Montag auf der Hannover-Messe. Der Freistaat zeige auf der Messe einen kleinen, aber feinen Ausschnitt seiner industriellen Kompetenzen, erklärte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) in Erfurt. Auch wenn in den vergangenen Jahren die Zahl der Aussteller gesunken sei, bleibe es für den Wirtschaftsstandort Thüringen wichtig, im internationalen Umfeld der Messe Flagge zu zeigen und neue Kontakte und Kundenbeziehungen zu knüpfen.

Gerade in Bereichen wie Fabrikautomation, Zulieferteile oder Energieeffizienz hätten Unternehmen aus dem Freistaat eine Vielzahl innovativer Produkte und Lösungen im Angebot, die auch weltweit gefragt seien, so Boos-John. Die Ministerin will sich am Mittwoch in Hannover über neue industrielle Entwicklungen, Trends und Produkte informieren. Neben Unternehmen aus dem Freistaat präsentieren sich ebenfalls Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) und mehrere Hochschulen.

Auf der wichtigsten Industriemesse der Welt sind in der kommenden Woche 4.000 Aussteller vertreten. Bis zum 4. April werden rund 130.000 Besucher erwartet. Leitthemen der diesjährigen Messe sind unter anderem KI in der Industrie, Dekarbonisierung und Energietechnologien.