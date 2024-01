Erfurt - Mit etlichen Kranzniederlegungen und Gedenkveranstaltungen wird in Thüringen am Samstag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Unter anderem werden Vize-Ministerpräsident Bernhard Stengele (Grüne) und der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, am Erinnerungsort Topf & Söhne in Erfurt erwartet (15.00 Uhr). Auch in Weimar, Jena, Gera oder Nordhausen sind Gedenken geplant. Am 27. Januar ist der weltweite Holocaust-Gedenktag. Hintergrund ist die Befreiung der Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945.