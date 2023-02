Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel.

Erfurt - Ab dem 1. März werden Thüringens Wälder wieder überwacht. Bis Ende Oktober sollen täglich Einschätzungen darüber getroffen werden, wie hoch die Gefahr für einen Waldbrand ist, wie Thüringen Forst am Dienstag in Erfurt mitteilte. Jene Einschätzungen sollen als Karte kostenfrei im Internet einsehbar sein. In den übrigen Monaten des Jahres werden die Gefahrenstufen nicht täglich ermittelt.

Im vergangenen Jahr haben im Land nach Angaben von Thüringen Forst mehr als 22 Hektar Wald gebrannt. Dies sei die größte Fläche seit Beginn der Aufzeichnungen. Insgesamt wurden 69 Waldbrände gezählt. Die Waldbrandstatistik wird seit 1993 geführt.

Den größten Waldbrand habe es Anfang August im Forstamt Saalfeld-Rudolstadt gegeben. Dort hatte sich ein Feuer auf 7 Hektar ausgebreitet. Der größte Teil der Waldbrände (93 Prozent) habe sich in den Monaten Juni bis August ereignet.