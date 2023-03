Der Winter verabschiedet sich an diesem Wochenende. Für Frühlingsgefühle sorgen in Thüringen zahlreiche Veranstaltungen - mit Blüten, Ostereiern und Tieren.

Erfurt - Der Winter zieht an diesem Wochenende regiegerecht wieder den Kürzeren - und das nicht nur in Eisenach. In der Wartburgstadt werden Zehntausende Schaulustige zum alljährlichen „Sommergewinn“ erwartet. Aber auch andernorts setzen Veranstalter vor dem kalendarischen Frühlingsanfang am Montag mit Blüten- und Ostereierkunst bunte Zeichen gegen das Winter-Grau.

Traditionsreicher Eisenacher „Sommergewinn“

Mit einem Fackel- und Lampionumzug wird am Freitagabend der Eisenacher „Sommergewinn“ eröffnet, der zum immateriellen Unesco-Welterbe gehört. Es ist eines der ältesten und größten Frühlingsfeste Deutschlands und verbindet heidnische und christliche Bräuche. Höhepunkt ist am Samstag der große Festumzug mit mehr als 1100 Mitwirkenden in 47 Laufgruppen und auf rund 30 geschmückten Festwagen und Kutschen. Auf dem Marktplatz folgt traditionell das Streitgespräch zwischen Herrn Winter und Frau Sunna sowie die symbolische Verbrennung des Winters in Form einer Strohpuppe. Den Abschluss des Volksfestes bildet am Sonntag das Feuerrad-Rollen.

Frühlingsbeginn im ega-Park

In Thüringens größtem Garten - dem ega-Park in Erfurt - startet am Samstag die Saison. Schnee und Regen hatten dafür gesorgt, dass erst am Donnerstag mit dem Bepflanzen des großen Blumenbeetes begonnen werden konnte, teilten die Betreiber mit. Etwa zwei Wochen werden die Arbeiten noch dauern, hieß es. Dennoch könnten Besucher bereits an diesem Wochenende jede Menge Blüten entdecken - unter anderem bei der Staudenschau im Frühlingsgarten, in Pflanzschalen und an den bunt geschmückten Blumentieren.

Blüten und Porzellan auf der Leuchtenburg

Seit Wochen laufen auf der Leuchtenburg in Seitenroda bei Jena die Vorbereitungen für den „Frühlingszauber“. Das Team der mittelalterlichen Burganlage hoch über dem Saaletal hat ein rund 10.000 Quadratmeter großes Areal in eine frühlingshafte Landschaft verwandelt, die Besucher ab Samstag bis zum 14. Mai genießen können. Tulpen, Narzissen, Hornveilchen, Primeln, Schneeglöckchen und Stiefmütterchen hat das Team mit Porzellanstücken aus vergangenen Jahrhunderten arrangiert, darunter Tassen und Saucenschüsseln. Die Frühlingsboten zieren sowohl den Außenbereich der Burg als auch die Ausstellungsräume.

Familientag zum Saisonstart im Erfurter Zoo

Mit einem bunten Familienprogramm läutet der Erfurter Zoo am Samstag die Frühlingssaison ein. Von 10.00 bis 18.00 Uhr laden die Mitarbeiter zu Führungen, Fütterungen und Einblicken hinter die Kulissen ein. Kinder dürfen mit Yaks wandern, die Halbaffen Kattas füttern und Esel und Ponys putzen. In der Zooschule können kleine Gäste vormittags den Krabbeltieren nahe kommen. Wem Hüpfburg und Rollrutsche zu wild sind, kann sich beim Basteln und Malen entspannen. Der Familientag ist das erste Fest im Erfurter Zoo unter neuer Führung. Nachdem der Tierpark im vergangenen Jahr wegen massiver Probleme und einem starken Besuchereinbruch in die Schlagzeilen geraten war, wurde das bisherige Führungsduo durch die Zoo-Kuratorin Heike Maisch als neue Direktorin ersetzt.

Einstimmung auf Ostern in Gera

In Gera steigt bereits die Vorfreude auf das Osterfest: Am Freitag und Samstag lädt die Stadt- und Regionalbibliothek zu den Ostereier-Marktagen ein. Hühner-, Nandu- und Straußeneier, die mit unterschiedlichen Techniken in filigrane Kunstwerke verwandelt wurden, sind hier zu bewundern und können auch erworben werden. Weitere Werke auf dünner Schale zeigt das Geraer Stadtmuseum. Am Freitag um 18.00 Uhr startet hier eine Schau mit Objekten von 16 Ostereier-Gestaltern, die unter anderem mit Wachsbossiertechnik, Acryl- und Blaudruckmalerei sowie Kratztechnik auf Auto- und Nagellack Unikate geschaffen haben. Während der bis zum 10. April dauernden Ausstellung bietet das Stadtmuseum auch Workshops zur Gestaltung sorbischer Ostereier in Wachstechnik an.