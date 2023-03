Erfurt - Thüringen stellt aus der Landeskasse einen zweistelligen Millionenbetrag für den Härtefallfonds für bestimmte Rentner mit Ansprüchen aus DDR-Zeiten in Aussicht. Vorgesehen sei ein Betrag von 35 Millionen Euro, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Erfurt nach der Kabinettssitzung mit. Die Landesregierung hatte mit der Entscheidung gezögert, weil sie den Kreis der Anspruchsberechtigten eigentlich erweitert haben wollte.

Das Geld soll in die Bundesstiftung zur Abmilderung von Härtefällen aus der Ost-West-Rentenüberleitung, für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler eingebracht werden. Die Bundesländer können der Stiftung bis zum 31. März dieses Jahres beitreten, wenn sie einen finanziellen Anteil übernehmen.

Ob die Bundeszahlung von jeweils 2500 Euro für jeden Berechtigten und der Landesanteil von ebenfalls 2500 Euro von der Geschäftsstelle der Stiftung gemeinsam ausgezahlt werden kann oder der Landesanteil erst 2024 nachgezahlt werde, sei mit dem Bund noch zu klären. Weil sich die Gespräche hinzogen, sei die Zahlung 2023 aus dem Landeshaushalt in den Fonds noch nicht möglich. Sie solle aber 2024 im Etat vorgesehen werden, erklärte die Staatskanzlei.

Zahlungen von insgesamt einmalig 5000 Euro sollen an Härtefälle aus Thüringen gehen, die aus der Überleitung der Ost-Renten resultieren, sowie an jüdische Flüchtlinge und Spätaussiedler, die einen erheblichen Teil ihrer Erwerbsbiografie in der ehemaligen DDR verbrachten. Voraussetzung für die Einmalzahlung ist Bedürftigkeit, also Renten in der Nähe der Grundsicherung.

Anträge auf die Bundeszahlung von 2500 Euro können bereits seit einigen Wochen gestellt werden. Der Bund plante für den Härtefallfonds 500 Millionen Euro ein. Dabei geht es um Ostdeutsche mit bestimmten Rentenansprüchen aus DDR-Zeiten, die 1991 nicht ins bundesdeutsche System übernommen wurden. Beispiele sind ehemalige Beschäftigte von Reichsbahn oder Post sowie Ansprüche von zu DDR-Zeiten geschiedenen Frauen.

Zum anderen richtet sich der Fonds an Spätaussiedler und sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge, die Deutschland aus der früheren Sowjetunion aufnahm.