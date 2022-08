Thunder wahrt Chance aufs Halbfinale: 29:12 in Wroclaw

Wroclaw - Die Berlin Thunder haben am elften Spieltag der European League of Football die Chance auf das Playoff-Halbfinale gewahrt. Durch ein 29:12 (20:6) bei den Wroclaw Panthers holte die Mannschaft von Cheftrainer Johnny Schmuck den sechsten Sieg und kann darauf hoffen, als bester Zweitplatzierter der drei Vierer-Gruppen die Vorschlussrunde zu erreichen. Als stärkster Konkurrent gelten die Raiders aus Tirol, die ebenfalls sechs Siege bisher erzielt haben. Beide Teams treffen am letzten Spieltag aufeinander.

Entsprechend motiviert gingen Thunder in die Begegnung. Die Partie in Wroclaw beherrschten die Gäste aus Berlin von Anfang an, führten zur Halbzeitpause verdient mit 20:6. Erst in der zweiten Hälfte kamen die Hausherren besser ins Spiel, konnten aber den Erfolg von Thunder nicht mehr verhindern. Berlins Spielmacher Joe Germinerio war wie schon so oft, ein wertvoller Garant für den Erfolg. Der Quarterback warf zwei Touchdownpässe.