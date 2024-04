Eisenach - Der ThSV Eisenach hat in der Handball-Bundesliga den zweiten Sieg in Serie gefeiert und damit einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib gemacht. Die Thüringer gewannen in der heimischen Werner-Aßmann-Halle gegen den TVB Stuttgart mit 33:28 (17:14) und schoben sich zumindest bis Sonntag auf den 15. Platz vor. Vor 2988 Zuschauern avancierte der frisch für den DHB-Kader nominierte Eisenacher Marko Grgic mit neun Toren zum besten Werfer.

Die erste Hälfte verlief noch recht ausgeglichen. Dass sich die Wartburgstädter bis zur Pause einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeiten konnten, lag vor allem an ThSV-Keeper Mateusz Kornecki, der 38 Prozent der Stuttgarter Bälle in der ersten Halbzeit parierte. Der ehemalige Nationaltorhüter Silvio Heinevetter, der im Sommer von Stuttgart nach Eisenach wechseln wird, kam das ganze Spiel über nicht zum Einsatz.

Nach der Pause war der ThSV deutlich dominanter und baute den Abstand schon in der 40. Minute zu einem 23:16 aus. Den Stuttgartern fehlte es in dieser Phase vor allem an Treffsicherheit. Zwar gab es um die 50. Minute noch mal ein kleines Aufbäumen, letztlich fiel das Ergebnis aber klar zugunsten der Gastgeber aus.

Fünf Spieltage vor Saisonschluss liegen die Thüringer weiter fünf Punkte vor der Abstiegszone, die beim Bergischen HC beginnt. Der Tabellen-17. gewann bei Schlusslicht Balingen 25:21.

Schützenhilfe im Abstiegskampf könnte es an diesem Sonntag aus Sachsen geben. Dann gastiert der DHfK Leipzig beim Tabellen-16. HC Erlangen - die Franken liegen nur einen Punkt hinter Eisenach.