Die Eisenacher Bundesliga-Handballer können ihre Auswärtsschwäche nicht überwinden. Beim Bergischen HC überzeugen sie kämpferisch, vergeben aber zu viele Chancen.

Wuppertal - Die Handballer des ThSV Eisenach müssen in der Bundesliga weiter auf ihren ersten Auswärtspunkt warten. Das Team von Trainer Sebastian Hinze verlor am Donnerstagabend beim Bergischen HC mit 26:27 (11:14). Bei der achten Auswärtsniederlage in dieser Saison war Oskar Joelsson mit sieben Toren der beste Werfer der Thüringer, die nun bei 11:21 Punkten stehen.

Beide Teams starteten mit hohem Tempo in die Partie. Nach sieben Minuten lagen die Eisenacher mit 6:5 vorn, blieben danach jedoch fast neun Minuten lang ohne weiteren Torerfolg, weil sie immer wieder am überragenden BHC-Torhüter Christopher Rudeck scheiterten. Die Gastgeber drehten die Partie, leisteten sich aber zu viele technische Fehler, um sich bis zur Pause ein komfortableres Polster erspielen zu können.

Nach dem Wechsel stellten die Eisenacher auf eine offensive Abwehr um und eroberten mit einem 4:0-Lauf eine 18:17-Führung (41.). In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Duell, in dem nicht nur Rudeck, sondern auch Eisenachs Torhüter Matija Spikic mehrfach glänzen konnte. Bis zum 24:24 (54.) stand die Partie auf Messers Schneide, ehe die Gastgeber vorentscheidend auf 27:24 (58.) davonzogen.