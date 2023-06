Bremen - Die FDP in Bremen hat Thore Schäck zu ihrem Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die Wahl am Donnerstag fiel einstimmig aus, wie die Fraktion am Abend mitteilte. Als Vertreter wurde Hauke Hilz bestimmt, der zudem für den Vorstand der Bremischen Bürgerschaft nominiert wurde. „Wir wollen eine Trendwende und den Senat in den entscheidenden Politikfeldern Bildung, Verkehr, Sicherheit, Wirtschaft und Migration stellen“, sagte Schäck.

Bei der Wahl zum bremischen Landesparlament am 14. Mai sicherte sich die FDP mit 5,1 Prozent knapp den Verbleib in der Bürgerschaft. Wahlsieger wurde die SPD um Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit 29,8 Prozent der Stimmen. Aktuell laufen Koalitionsgespräche für eine Fortsetzung des bisherigen Regierungsbündnisses der Sozialdemokraten mit Grünen und Linken. Als weitere Parteien wurden die CDU und die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut in das Landesparlament gewählt.