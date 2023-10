Eine Leipziger Theatergruppe strandete in der israelischen Stadt Herzliya. Nun konnten die Jugendlichen und ihre Betreuer die Heimreise mit Umwegen antreten.

Theatergruppe aus Leipzig tritt Heimreise aus Israel an

Leipzig - Nach tagelanger Unsicherheit hat eine Schülertheatergruppe aus Leipzig den Rückweg aus Israel angetreten. Wie die Stadt Leipzig am Dienstagnachmittag mitteilte, konnten für die 15 Jugendlichen und ihre Betreuer zwei Flüge von Israel nach Larnaka in Zypern organisiert werden. Während der erste Flieger um 15.00 Uhr abhob, sollte das zweite Flugzeug um 19.10 Uhr folgen. Eine Person soll die Reise nach Zypern erst am Mittwoch antreten können.

Nach einer Übernachtung in Zypern soll die Weiterreise am Mittwoch stattfinden. Wie es von Larnaka aus weitergeht, ist nach Angaben des Stadtsprechers Matthias Hasberg noch unklar. „Wir nehmen die Plätze, die wir kriegen können“, sagte er.

Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel saß die Gruppe in der Stadt Herzliya nördlich von Tel Aviv seit dem Wochenende fest. Die Jugendlichen und ihre Betreuer wurden in einem Internat außerhalb der Stadt untergebracht. Nach Angaben der Stadt Leipzig sollte die Theatergruppe die Heimreise bereits am Montag antreten. Dies scheiterte jedoch, viele Flugverbindungen von und nach Israel wurden gestrichen.