Magdeburg - Sachsen-Anhalt fördert die kommunalen Orchester und Theater bis 2028 mit rund 276 Millionen Euro. Als Grundlage dafür unterzeichnen am Donnerstag (15.00 Uhr) Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU) und Vertreter der Träger die Theater- und Orchesterverträge. Das Land wolle die Ambitionen der Bühnen stärken und ihnen auch künftig eine stabile Basis für die Umsetzung von vielseitigen, anspruchsvollen und attraktiven Spielplänen bieten, betonte Robra vorab.

Es profitieren das Theater und das Puppentheater Magdeburg, die Theater, Oper und Orchester GmbH Halle, das Theater Naumburg, das Nordharzer Städtebundtheater sowie das Theater der Altmark. Das Land fördert außerdem die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck und das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode. Sie alle sind kommunal getragen und das Land gibt jeweils einen Anteil zur Finanzierung dazu.

Ausgehandelt wurde ebenfalls ein Vertrag für das Theater Eisleben. Er wird aber vorerst nicht unterzeichnet, weil sich der Landkreis Mansfeld-Südharz als Träger in einer unklaren finanziellen Situation sieht. Am Freitag hatte der Landkreis bekannt gegeben, dass er Nothilfe beim Land Sachsen-Anhalt beantragen muss. Hintergrund ist eine Niederlage in einem Rechtsstreit um die sogenannte Kreisumlage. So fehlen auf einen Schlag 157 Millionen Euro, wie Landrat André Schröder (CDU) sagte. Ebenfalls noch nicht unterzeichnet wird der Vertrag für das Anhaltische Theater Dessau, er befindet sich einer Sprecherin zufolge auf der Zielgeraden.