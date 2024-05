The New Asuka gewinnt Thüringen Grammy

Die Krämerbrücke mit dem Turm der Ägidienkirche in Erfurt in der Abenddämmerung

Erfurt - Der Nachwuchsmusiker The New Asuka hat den Thüringer Grammy gewonnen und wird am 15. Juni beim Krämerbrückenfest auftreten. Der junge Musiker aus Jena setzte sich gegen 29 Mitbewerber durch, wie die SAYS-marketing GmbH & Co. KG am Dienstag mitteilte. Neben einer Fachjury stimmte auch das Publikum ab.

Neben dem Auftritt auf der Hauptbühne beim Krämerbrückenfest (um 12.00 Uhr) darf sich The New Asuka über einen Gutschein für Musikequipment in Höhe von 2000 Euro und eine Goldene Schallplatte freuen. The New Asuka spielt eine Mischung aus Deutsch-Pop und koreanischer Popmusik, wie es hieß.

Im vergangenen Jahr gewann die Rockband Sellout Alley aus Erfurt den 30. Thüringen Grammy. Nach Veranstalter-Angaben ist es der größte Nachwuchs-Künstlerwettbewerb in Thüringen.