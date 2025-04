Berlin - Der sogenannte Thaimarkt in Berlin-Wilmersdorf startet heute in die neue Saison. An seinem neuen Standort in der Württembergischen Straße 1 öffnet der Markt für thailändische und asiatische Straßenküche mit etwa 23 Verkaufsständen, wie der Thailändische Verein Berlin als Betreiber mitteilte.

Den Thaimarkt gibt es seit vielen Jahren. Von Frühjahr bis Herbst wurde in der Vergangenheit im benachbarten Preußenpark an vielen Ständen thailändisches Essen angeboten. Nach Ansicht von CDU und Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung war ein Umzug im vergangenen Jahr nötig, um die Natur im Park zu schützen und dort Müll und Verkehrsprobleme zu vermeiden.

Der Markt ist am neuen Standort bis Ende September regelmäßig samstags und sonntags zwischen 11.00 und 20.00 Uhr geöffnet. Künstlerinnen und Künstler sind eingeladen, Kunst und Musik zu präsentieren. Auch weitere Verkäufer können sich bewerben.