Dessau-Roßlau - Ein teurer Sportwagen ist in Dessau-Roßlau gestohlen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, habe das Fahrzeug einen Wert von 160.000 Euro. Es wurde in der Nacht zum Freitag gestohlen. In der gleichen Nacht wurde in der Nähe ein weiteres rund 15.000 Euro teures Auto entwendet.