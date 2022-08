Testspiel-Niederlage: Eisbären Berlin verlieren in Salzburg

Salzburg - Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Testspiel innerhalb von 24 Stunden knapp verloren. Zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers im österreichischen Ampflwang unterlag der deutsche Eishockey-Meister am Samstag beim EC Red Bull Salzburg mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung. Vor 1600 Zuschauern in der Salzburger Eisarena entschied Mario Huber das lange ausgeglichene Spiel mit seinem Treffer in der vierten Minute der Overtime zugunsten der Gastgeber. Am Freitagabend hatten die Berliner bereits mit 3:4 nach Verlängerung bei den Black Wings Linz verloren.

Ihre Saisonvorbereitung beenden die Eisbären am kommenden Samstag mit einem letzten Test beim schweizerischen Erstligisten HC Ambri-Piotta. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Hauptstädter am 1. September in der Champions Hockey League (CHL) gegen den französischen Meister Grenoble.