Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat am Mittwoch ein Testspiel gegen den tschechischen Zweitligisten FK Viktoria Zizkov gewonnen. Die Partie in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie endet mit 2:0 (2:0). Robin Meißner brachte die SGD früh in Führung, Lucas Cueto stellte bereits kurz vor dem Pausenpfiff den Endstand her. Trainer Markus Anfang nutzte das Testspiel, um den Spielern aus der zweiten und dritten Reihe Spielpraxis zu verschaffen. Die Partie im Dresdner Trainingszentrum verfolgten etwa 700 Zuschauer. Am kommenden Sonntag ist Dynamo wieder in der 3. Liga gefordert. Um 16.30 Uhr trifft der Tabellenzweite im Sachsenderby auswärts auf Erzgebirge Aue.