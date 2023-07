Dresden - Das für Samstag anberaumte Testspiel zwischen den Drittligakonkurrenten SG Dynamo Dresden und dem Halleschen FC findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das gab der Dresdner Fußballclub am Mittwoch auf seiner Internetseite bekannt. Informationen zum Spielort und zur Anpfiffzeit wurden deshalb nicht gemacht. Beide Vereine hätten sich im Vorfeld darauf verständigt, heißt es in der Mitteilung. „Sowohl sicherheitsrelevante und spieltagsorganisatorische Gründe als auch die Überlegung beider Vereine, sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht im taktischen Bereich in die Karten schauen zu lassen, haben dazu geführt, dass wir die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit abhalten werden“, sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Dynamo startet am Samstag, dem 5. August, mit einem Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld in die Saison 2023/2024. Der Hallesche FC empfängt bereits einen Tag zuvor um 19.00 Uhr Rot-Weiss Essen.