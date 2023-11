Sicherheitsbehörden beobachten in der islamistischen Szene vermehrt Aufrufe zu Anschlägen. Führt eine Spur nach Wittstock? Die Polizei griff in der Kleinstadt wegen einer mutmaßlichen Terrorplanung zu.

Potsdam/Düsseldorf - Die brandenburgische Polizei hat einen Jugendlichen in Wittstock/Dosse wegen des Verdachts festgenommen, einen islamistischen Terroranschlag vorbereitet zu haben. Der Zugriff steht im Zusammenhang mit einem zweiten Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen, gegen den ein Haftbefehl erlassen wurde. Sie sollen sich über die Absicht ausgetauscht haben, einen Anschlag auf vermeintliche „Ungläubige“ zu verüben etwa auf eine Synagoge oder einen Weihnachtsmarkt. Sicherheitsbehörden sind in Alarmbereitschaft.

Das Innenministerium in Potsdam teilte auf Anfrage am Mittwochnachmittag mit, es sei ein Jugendlicher mit russischer Staatsangehörigkeit festgenommen worden, der unter dem konkreten Verdacht stehe, einen Anschlag vorbereitet zu haben. Der Hinweis sei aus Verfassungsschutzkreisen aus Brandenburg und Nordrhein-Westfalen gekommen.

Die Festnahme erfolgte laut Innenministerium in der Kleinstadt Wittstock/Dosse im Nordwesten Brandenburgs. Innenminister Michael Stübgen (CDU) sprach von einer Inhaftnahme auch in Wittstock. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin teilte am Nachmittag jedoch lediglich mit: „Wir geben momentan aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskünfte.“

Stübgen sprach davon, dass es im islamistischen Spektrum vermehrt Aufrufe zu Attentaten und Anschlägen gebe. „Die Gefahr ist real und so hoch wie schon lange nicht mehr“, sagte er. „Mit Hetze und Propaganda wird der Nahost-Konflikt genutzt, um potenzielle Täter zu mobilisieren. Wir sind wachsam und unsere Sicherheitskräfte tun alles Notwendige, um mögliche Gefahren abzuwenden.“

Der Minister sagte im Landtags-Innenausschuss zudem: „Unser Verfassungsschutz ist vor einigen Wochen schon aufmerksam geworden auf eine kleine Gruppe oder Zweiergruppe (...), die sich radikalisieren.“ Am Dienstag hätten zwei Durchsuchungen und Inhaftnahmen stattgefunden - eine in Wittstock und eine in Leverkusen. „Sie sind vorläufig in Haft genommen worden. Damit konnten sich konkretisierende Anschlagsplanungen von ihnen - das war in Köln geplant - gestoppt werden.“

Die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern beobachteten intensiv mögliche Konkretisierungen der abstrakten Gefährdungslage im Zuge des Hamas-Angriffs auf Israel mit dem Ziel jüdischer Einrichtungen, aber auch anderer Einrichtungen mit dem Stichwort Weihnachtsmärkte.

Das Amtsgericht Leverkusen erließ wegen der Planung und Vorbereitung eines islamistischen Terroranschlags einen Haftbefehl gegen einen 15-Jährigen aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Mittwoch mit. Der Jugendliche sei bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstag vorläufig festgenommen worden. Weitere Angaben machte die Generalstaatsanwaltschaft nicht. Über den Verdacht gegen die beiden Jugendlichen hatten zuerst der WDR und der „Tagesspiegel“ berichtet.

Die Ernsthaftigkeit der Pläne und die Frage, ob sich der 15-Jährige in seiner Kommunikation mit anderen mutmaßlichen Islamisten womöglich nur wichtigmachen wollte, blieben zunächst offen. Da er jedoch vor kurzem dann ein konkretes Datum und einen öffentlichen Platz nannte, griff die Polizei am Dienstag sicherheitshalber zu, wie es in Sicherheitskreisen hieß.

Nach WDR-Informationen soll er in einem bei Telegram verbreiteten Video einen Terroranschlag in Deutschland für Freitag, 1. Dezember, angekündigt haben. Mit dem 16-Jährigen aus Brandenburg soll er sich dem Bericht zufolge über einen Anschlag mit Brandsätzen oder einem Kleinlaster auf einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge in Köln ausgetauscht haben. Beide Jugendliche gelten nach WDR-Informationen als Sympathisanten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).