Der FC Barcelona hat mit Ex-Bundestrainer Hansi Flick „einen Superstart“ hingelegt, wie Kapitän ter Stegen findet. Seine Zukunft sieht der Torwart in Katalonien und nicht in der Bundesliga.

Herzogenaurach - Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen freut sich sehr darüber, dass dem ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick beim FC Barcelona ein Topstart als Coach gelungen ist. „Das kann man nicht immer so vorhersehen. Dementsprechend bin ich auch sehr froh für ihn, dass alles so läuft, wie es gerade ist“, sagte Barça-Kapitän ter Stegen (32) im Teamquartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach.

Der FC Barcelona ist nach vier Siegen Tabellenführer in Spaniens La Liga. Titelverteidiger Real Madrid liegt auf Platz zwei schon vier Punkte zurück. Es laufe „sehr gut“ mit Flick, sagte ter Stegen. Der DFB hatte sich vom einstigen Erfolgscoach des FC Bayern vor einem Jahr getrennt. Nun arbeitet der 59-Jährige in Barcelona. „Er hat ganz klare Vorstellungen von dem, was er möchte, was er von uns erwartet, was er von mir erwartet“, sagte ter Stegen.

„Hansi ist einfach ein Typ, der sehr ehrlich ist, der eine klare Meinung hat. Und das hilft uns gerade auf unserem Weg“, sagte ter Stegen. „Das ist für ihn natürlich auch schön, dass der Start so gelungen ist. Aber wir können uns definitiv nicht darauf ausruhen.“

Deutschland-Rückkehr? „Noch lange Vertrag“

Auf die Frage, ob eine Rückkehr in die Bundesliga und womöglich sogar eine Nachfolge von Manuel Neuer im Bayern-Tor für ihn Optionen in der Zukunft sein könnten, beantwortete ter Stegen eher ablehnend. „Ich weiß nicht, ob Deutschland nochmal ein fußballerisches Ziel für mich sein wird.“ Er habe „noch relativ lange Vertrag“ beim FC Barcelona, nämlich bis 30. Juni 2028. Dann wäre er 36.

„Ich bin sehr, sehr glücklich, meine Familie ist sehr, sehr glücklich in Katalonien“, sagte der ehemalige Gladbacher, der seit zehn Jahren bei Barça im Tor steht, deutlich. „Wir freuen uns einfach jetzt auf die Saison, weil wir mit einer gewissen Vorfreude gestartet sind. Wir haben einen Superstart hingelegt. Das ist mein Fokus. Was in der Zukunft kommt, weiß man nie.“