Hannover - Was hat ein Weißer Rosmarinapfel mit Geschwindigkeit zu tun? Er markiert den Anfang der Ausstellung „Tempo. Tempo! Tempo?“ im Landesmuseum Hannover und steht für die bahnbrechenden Erkenntnisse Isaac Newtons über Fallgeschwindigkeit und Gravitation, zu denen er beim Teetrinken unter einem Apfelbaum gelangte. Ab Freitag (9. Juni) beschäftigen sich das Landesmuseum Hannover, das Kunstmuseum Schloss Derneburg und das Automuseum PS-Speicher in Einbeck mit der Geschichte und Bedeutung von Geschwindigkeit.

Die drei Häuser in Niedersachsen behandeln das Thema jeweils in einer eigenen Schau: aus kultur- und naturgeschichtlicher Perspektive, aus zeitgenössischer künstlerischer Sicht und aus technischem und gesellschaftskritischem Blickwinkel.

Niedersachsen nehme mit der Fahrzeugproduktion in Wolfsburg, vielen Zulieferern in der Autoindustrie sowie der riesigen Sammlung historischer Fahrzeuge in Einbeck eine besondere Rolle im gegenwärtigen, aber auch historischen Diskurs zur Mobilität ein, sagte Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums Hannover, am Donnerstag. „Tempo. Tempo! Tempo?“ ist bis zum 4. Februar 2024 in den drei Museen zu sehen.