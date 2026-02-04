Viele heißen Adam oder Emilie, manche aber auch Dexter oder Coco: Rund 35.700 Kinder kamen vergangenes Jahr in Berlin zur Welt. Wie es in den einzelnen Bezirken aussah.

In fast allen Bezirken kamen etwas mehr Jungen als Mädchen zur Welt. (Symbolbild)

Berlin - In keinem anderen Bezirk sind vergangenes Jahr so viele Babys geboren worden wie in Tempelhof-Schöneberg. 6.023 Kinder seien dort zur Welt gekommen, teilte ein Sprecher des Bezirksamts mit. Platz 2 des Baby-Rankings belegte der Bezirk Mitte mit 4.810 neugeborenen Jungen und Mädchen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Schlusslicht war Reinickendorf mit nur 711 Geburten.

Geburtenstärkste Klinik liegt in Schöneberg

Tempelhof-Schöneberg gehört zu den bevölkerungsreichsten Bezirken Berlins. Außerdem liegen dort zwei große Geburtskliniken. Mit 4.119 Neugeborenen war die Klinik für Geburtshilfe am St. Joseph Krankenhaus in Tempelhof eigenen Angaben zufolge die geburtenstärkste Einzelklinik in Berlin. In der Klinik für Geburtsmedizin des Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikums in Schöneberg kamen 1.636 Kinder zur Welt.

So sieht die vollständige Liste der von den Bezirksämtern gemeldeten Geburten im Jahr 2025 aus:

1. Tempelhof-Schöneberg 6.023 2. Mitte 4.810 3. Charlottenburg-Wilmersdorf 4.427 4. Friedrichshain-Kreuzberg 4.271 5. Pankow 4.175 6. Spandau 3.471 7. Neukölln 2.931 8. Lichtenberg 2.420 9. Treptow-Köpenick 917 10. Marzahn-Hellersdorf 830 11. Steglitz-Zehlendor 753 12. Reinickendorf 711

Laut dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf wurden 2025 wöchentlich im Schnitt zwischen einem und zwei Zwillingspaaren geboren. Außerdem gab es in dem Bezirk eine Drillingsgeburt. In Spandau kamen vergangenes Jahr 47 Zwillingspaare zur Welt. In den meisten Bezirken wird die Zahl der Mehrlingsgeburten nicht erfasst, wie die Bezirksämter mitteilten.

Übrigens kamen in fast allen Bezirken etwas mehr Jungen als Mädchen zur Welt.

Was waren die beliebtesten Namen?

In vielen Bezirken gehörten Adam, Noah, Emil sowie Mila, Emilia und Mia zu den häufigsten Namen. In Marzahn-Hellersdorf kamen gleich acht Mädchen mit dem Namen Mia zur Welt, in Treptow-Köpenick entschieden sich acht Eltern für den Namen Emma. Bei Jungs führte in Treptow-Köpenick der Name Karl (sechs Mal), in Marzahn-Hellersdorf Henry (neun Mal).

Beide Bezirke stellten die vollständige Vornamensstatistik zur Verfügung. Neben den Klassikern waren 2025 auch viele ungewöhnliche Namen dabei. Mädchen wurden zum Beispiel auf die Namen Bella, Coco, Elfie, Edith, Enola, Feline, Hannchen, Nia oder Orlane getauft. Bei den Jungen waren Beckett, Charles, Dexter, Edgar, Feliks, Fiorello, Janosch oder Kaleo mit dabei.