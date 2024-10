In medizinischen Notfällen zählt oft jede Sekunde. Um schnell Hilfe leisten zu können, wird nun ein neues System erprobt. In anderen Bundesländern hat es sich schon bewährt.

Halle - Im Süden Sachsen-Anhalts wird ein neues Modell im Rettungsdienst erprobt - der sogenannte Telenotarzt. Von der Zentrale in Halle aus unterstützen die speziell qualifizierten Notärzte nicht-ärztliches Personal bei Rettungseinsätzen, ohne selbst vor Ort zu sein.

Ihnen werden in Echtzeit Vitaldaten der Patienten zur Verfügung gestellt, wie Blutdruck und EKG. Zudem haben sie aus der Entfernung Kontakt zum Rettungswagen und dessen Besatzung vor Ort, etwa per Video-Anruf. Der Telenotarzt wird zunächst in den Landkreisen Mansfeld-Südharz und Saalekreis und in der Stadt Halle getestet.

Rettungsdienst soll optimiert werden

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) erklärte: „Mit dem innovativen Modellprojekt werden bewusst städtische und vor allem auch ländlich geprägte Rettungsdienstbereiche abgedeckt. Die daraus gewonnenen Erfahrungen sollen uns dabei unterstützen, den Rettungsdienst weiter zu optimieren und landesweit zukunftsfest zu machen.“

Die Ministerin betonte: „Soweit ein Rettungsdiensteinsatz das persönliche ärztliche Handeln vor Ort erfordert, wird auch weiterhin der Notarzt vor Ort zur Verfügung stehen. Daher kommt es einmal mehr auf die Rettungsleitstellen an“.

Das Pilotprojekt ist auf zwei Jahre ausgelegt und kann verlängert werden. In dem Gebiet versorgen laut Innenministerium 52 Rettungswagen und 10 Notarzteinsatzfahrzeuge nahezu 560.000 Einwohnerinnen und Einwohner. In anderen Bundesländern gibt es bereits Telenotärzte, etwa in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hessen.