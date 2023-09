Salzwedel - Telefonbetrüger haben eine Seniorin im Altmarkkreis Salzwedel um eine fünfstellige Summe gebracht. Die 87-Jährige habe einer Frau das Geld am Mittwochnachmittag an der Haustür übergeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor sei ihr von einer angeblichen Polizistin am Telefon gesagt worden, ihre Tochter haben einen Unfall gebaut, bei dem ein Mensch gestorben sei. Gegen die Zahlung einer Kaution müsse diese aber nicht ins Gefängnis.

Weil die Rentnerin ihre Tochter zunächst nicht erreichen konnte, übergab sie das Geld der Unbekannten, wie es hieß. Als sie dann mit ihrer Tochter sprechen konnte, sei der Betrug aufgeflogen. Die Polizei warnt immer wieder vor solchen Schockanrufen und anderen Formen von Telefonbetrug.