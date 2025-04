Tel Aviv und Berlin werden Partnerstädte. Für die offizielle Zeremonie will Wegners Amtskollege aus Israel im Mai nach Deutschland kommen.

Tel Avivs Bürgermeister Ron Huldai (rechts) will zur Unterzeichnung der Städtepartnerschaft nach Berlin kommen. (Foto - Handout)

Berlin - Tel Avivs Bürgermeister Ron Huldai hat angekündigt, zur Unterzeichnung der Städtepartnerschaft mit Berlin in die deutsche Hauptstadt zu kommen. Die neue Städtepartnerschaft basiere nicht nur auf historischer Erinnerung, sondern auch auf gemeinsamen Werten wie Demokratie, Freiheit und Toleranz, die in der Welt von heute so wichtig seien, teilte Huldai mit.

Die offizielle Zeremonie in Berlin ist für den 5. Mai geplant, 60 Jahre nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland und 80 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, wie es in einer Mitteilung heißt.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sei ein echter Freund Israels. Bei seinem Besuch in Tel Aviv im Februar vergangenen Jahres habe er seine Solidarität gezeigt und seine Unterstützung für Israels Recht auf Selbstverteidigung. Die Städtepartnerschaft sei ein Zeichen der langanhaltenden Freundschaft und Zusammenarbeit beider Städte.