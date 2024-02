Berlin - Die Wahlbeteiligung bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl am Sonntag in Berlin lag bei 51 Prozent. „Da sehen Sie mich heute glücklich“, sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler in seiner Bilanz am Montag. Nach den Auswertungen am Sonntagnachmittag lag die Quote bis 16.00 Uhr, zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale, zunächst nur bei 40 Prozent. „Ich hatte mir gewünscht 60 Prozent und hatte angenommen, 50 Prozent wäre eigentlich ein guter Wert“, sagte Bröchler.

Die weiteren Auswertungen am Abend hätten dann gezeigt, dass die Wahlbeteiligung in den 455 betroffenen Wahlbezirken tatsächlich bei 51 Prozent gelegen habe. „Ich glaube, das ist ein passabler Wert, hinter dem wir uns nicht verstecken müssen.“ Bei der ursprünglichen Bundestagswahl am 26. September 2021 lag die Beteiligung in allen Berliner Wahlbezirken zusammengerechnet - einschließlich jener, die jetzt nicht neu wählten - bei 75,2 Prozent.