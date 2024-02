Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel für die Bundestagswahl in eine Wahlurne.

Berlin - Rund zweieinhalb Jahre nach der von Pannen und organisatorischen Problemen überschatteten Bundestagswahl 2021 in Berlin wird diese teilweise wiederholt. Die Wahllokale sind seit Sonntag 8.00 Uhr geöffnet, sie schließen um 18.00 Uhr.

Neu gewählt wird nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in 455 von 2256 Wahlbezirken und den zugehörigen Briefwahlbezirken, also in etwa einem Fünftel. Zur Stimmabgabe aufgerufen sind 549 549 Berlinerinnen und Berliner.

An den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag wird der Wahlgang in der Hauptstadt nichts ändern. Der Anteil der am Sonntag in Berlin Wahlberechtigten an deren Gesamtzahl auf Bundesebene beträgt nur 0,9 Prozent. Kleine Verschiebungen sind aber möglich.

Am 26. September 2021 hatte Berlin sowohl die Bundestagswahl als auch die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten auf bis dahin beispiellose Weise verpatzt. Lange Schlangen vor Wahllokalen, fehlende oder falsche Stimmzettel, eine zeitweise Wahlunterbrechung mancherorts - die Liste der Probleme war lang. Die Wahlen auf Landes- und Bezirksebene waren bereits am 12. Februar 2023 komplett wiederholt worden.

Nun sind aus Sicht von Landeswahlleiter Stephan Bröchler wichtige Vorkehrungen für einen reibungslosen Ablauf getroffen worden. „Der Fehler muss geheilt werden und das können nur wir, die Bürgerinnen und Bürger“, sagte Bröchler am Sonntagmorgen bei der Wahlabgabe. „Ich bin gespannt, wie das heute in Berlin abläuft.“

Die Wiederholung sei eine doppelte Herausforderung. „Wir hatten innerhalb von 55 Tagen die Wahl zu organisieren“, sagte Bröchler mit Blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die Wahl in Teilen zu wiederholen. Zudem habe deutlich gemacht werden müssen, wer wahlberechtigt sei und wo man wählen könne. „Wir haben, wo immer es möglich war, Brücken gebaut, dass die Bürgerinnen und Bürger es einfach haben, wählen zu gehen.“