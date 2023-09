Görlitz - Wegen Bau- und Wartungsarbeiten gibt es in den beiden nächsten Wochen auf der A4 Dresden-Görlitz Verkehrseinschränkungen im Tunnel Königshainer Berge. Vom kommenden Montag an und bis zum 23. September könne es zu nächtlichen Vollsperrungen einzelner Röhren kommen, teilte das Landratsamt Görlitz in Bezug auf entsprechende Informationen der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. Zum Auftakt am 11. September seien die Fahrbahnen in beide Richtungen von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr am Folgetag nicht nutzbar, vom 12. bis 14. September sowie vom 18. bis 20. September die nach Görlitz und vom 14. bis 16. September sowie vom 20. bis 23. September die nach Dresden.