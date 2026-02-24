Wann waren Sie zuletzt beim Facharzt und wie lange haben Sie auf den Termin gewartet? Eine repräsentative Umfrage zeigt, dass es teils sehr lang dauert und wie es um Hausarzttermine bestellt ist.

Magdeburg - Ein Drittel der Menschen in Sachsen-Anhalt wartet einer Forsa-Umfrage zufolge mehrere Monate auf einen Facharzttermin. Befragt wurden im vergangenen Herbst laut Techniker Krankenkasse, die den Auftrag für die Umfrage gab, mehr als 500 Personen in dem Bundesland, 57 Prozent gaben an, länger als vier Wochen auf einen Termin beim Facharzt zu warten, für 33 Prozent dauere es mehrere Monate bis zur Untersuchung, so die Krankenkasse. Nur zehn Prozent der Befragten gaben an, innerhalb weniger Tage einen Facharzttermin zu erhalten.

Besser sieht es beim Hausarztbesuch aus. Dort bekamen 74 Prozent der Befragten binnen weniger Tage einen Termin, wie es weiter hieß, weitere 13 Prozent innerhalb von zwei Wochen.

Die TK setzt auf mehr Effizienz im System. „Wir brauchen ein patientenorientiertes Versorgungssystem mit klaren Anlaufstellen und definierten Behandlungswegen, damit Termine effizient anhand des tatsächlichen medizinischen Bedarfs vergeben werden“, sagte die Leiterin der TK-Landesvertretung Sachsen-Anhalt, Steffi Suchant.

Für die den Angaben nach repräsentative Umfrage befragte Forsa im September und Oktober 2025 telefonisch 502 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ für das Bundesland Sachsen-Anhalt.