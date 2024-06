Die Woche beginnt ungemütlich in der Hauptstadtregion. Lokal sind stärkere Regenfälle möglich, es weht teils heftig. Aber die Temperaturen sind sommerlich.

Teils Gewitter und Starkregen am Montag

Dunkle Gewitterwolken ziehen am späten Abend über die Landschaft im Osten von Brandenburg.

Berlin/Potsdam - Am Anfang der Woche sorgen Gewitter, Regen und heftige Windböen teils für ungemütliches Wetter in Berlin und Brandenburg. Sonst bedecken teils viele Wolken am Montag den Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Vereinzelt fallen Schauer.

Am Nachmittag und Abend ziehen örtlich Gewitter auf. Lokal eng begrenzt gibt es Hagel und Starkregen mit bis zu 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Dazu weht der Wind teils stürmisch mit Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 80 Kilometern pro Stunde. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern weht der Wind meist schwach.

Die Nacht verläuft mit einigen Wolken weitgehend trocken. Im Verlauf bilden sich stellenweise flache Nebenfelder. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 15 Grad.

Der Dienstag beginnt wolkig mit einigen heiteren Stellen und meist ohne Regen. Im Verlauf verdichten sich die Wolken. Am Abend zieht gebietsweise schauerartiger Regen auf, der lokal kräftiger ausfällt kann und mit Gewittern durchsetzt ist. Örtlich besteht Unwetterpotenzial. Abseits von Schauern und Gewittern weht der Wind schwach bis mäßig. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 Grad in der Prignitz, 26 Grad im Berliner Raum und 29 Grad an der Neiße.

Auch die Nacht zum Mittwoch bleibt zunächst ungemütlich: Gebietsweise regnet es mäßig bis stark, es können sich dabei auch Unwetter entwickeln. Sonst ist der Himmel stark bewölkt. Im Verlauf ziehen Dunst und Nebel auf. Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 14 Grad.

Am Mittwoch bessert sich das Wetter allmählich. Zunächst gibt es zwar noch viele Wolken und örtliche Schauer, aber am Nachmittag und Abend heitert es zunehmend auf. Es bleibt meist trocken, dafür deutlich kühler. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad. Der Wind bläst mäßig mit starken Böen.