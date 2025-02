Die Stimmung bei Demonstrationen ist bisweilen aufgeheizt. Was treibt Menschen dazu, mit Gewalt gegen Andersdenkende vorzugehen?

Dresden - Eine 48 Jahre alte Frau ist nach Angaben der Polizei als Teilnehmerin einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Dresden angegriffen worden. Wie die Polizeidirektion der Landeshauptstadt mitteilte, schlug ein 39-jähriger Mann am frühen Montagabend unvermittelt auf die Frau ein. Gegen ihn ermittelt der Staatsschutz der Polizei nun wegen Körperverletzung. Die Demonstration stand unter dem Motto „Kein Platz für Nazis in Dresden“. Laut Polizei nahmen etwa 20 Menschen teil.