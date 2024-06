Bautzen - Die sorbische Sprache findet weltweit Interesse. Für den internationalen Sommer-Sprachkurs des Sorbischen Institutes im Juli in Bautzen haben sich 34 Frauen und Männer aus neun Ländern eingeschrieben, teilte das Institut am Freitag mit. Die meisten Kursteilnehmer kommen aus Deutschland, Polen und Tschechien, aber auch aus China, den USA und aus Frankreich trafen Anmeldungen ein.

„Besonders freue ich mich, dass wieder Kursanten aus der Slowakei, aus Slowenien und der Ukraine teilnehmen“, erklärte der Leiter der Sommerschule, Fabian Kaulfürst. Die Motivation der Teilnehmer sei dabei recht unterschiedlich. „Manche haben familiäre Wurzeln in der Lausitz, andere wollen sich slawistisch mit dem Sorbischen beschäftigen oder sie interessieren sich für Probleme nationaler Minderheiten.“

Vier Dozentinnen und Dozenten unterrichten die Teilnehmer in vier Kursen, von Anfängern ohne Vorkenntnisse bis zu Fortgeschrittenen mit erweiterten Kenntnissen im Obersorbischen und mit slawistischem Hintergrund, hieß es. Der erste Sommerkurs fand 1967 statt, damals in Verantwortung der Universität Leipzig. Seit 1992 führt das Sorbische Institut in Bautzen alle zwei Jahre den Intensivkurs durch. In diesem Jahr findet er vom 12. bis 27. Juli statt.