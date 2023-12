Bad Bentheim - Bislang unbekannte Täter haben in Bad Bentheim Bauteile aus Straßenbaumaschinen gestohlen und einen Schaden von rund 40.000 Euro angerichtet. In der Nacht zum Donnerstag hätten sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu drei Maschinen auf einer Baustelle an der Bundesstraße 403 verschafft, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort stahlen sie eine Reihe von Teilen aus den Straßenbaumaschinen und flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.