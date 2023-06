Bismark - Ein 14-Jähriger ist in Bismark in der Altmark (Landkreis Stendal) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Montagabend „unvermittelt“ vom Gehweg auf die Straße gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach kam es zum Zusammenstoß, der Teenager stürzte. Die 40 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus in Stendal gebracht, wie es hieß.