In der vergangenen Woche wurde ein 14-Jähriger attackiert, als er auf den Bus wartete. Nun hat die Polizei drei Verdächtige gefunden - eine weitere Tat führte zu den mutmaßlichen Angreifern.

Bad Salzungen - Nach der Attacke auf einen 14-Jährigen in Bad Salzungen (Wartburgkreis) hat die Polizei drei junge Männer im Alter von 15 bis 17 Jahren als Verdächtige ermittelt. Sie sollen dem 14-Jährigen am vergangenen Dienstag an einer Haltestelle am Bahnhof plötzlich ins Gesicht getreten und ihn dabei schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Der 14-Jährige hatte an der Haltestelle auf den Bus gewartet.

Im Laufe der Ermittlungen wurde eine weitere Tat bekannt: So soll die Gruppe zwei Tage später auf einen anderen 14 Jahre alten Jugendlichen eingeschlagen und diesen leicht verletzt haben. Intensive Ermittlungen hätten die Polizei zu den drei Verdächtigen geführt, hieß es. Diese seien dringend verdächtig, die beiden Taten begangen zu haben. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.