Auf einem Campingplatz in Magdeburg brannten am Wochenende mehrere Wohnwagen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Magdeburg - Ein technischer Defekt könnte die Ursache sein für den Brand auf einem Campingplatz am Barleber See im Norden von Magdeburg. Bei der Brandursachenermittlung seien Spuren gesichert und Zeugen befragt worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer ging demnach von einem der drei abgebrannten Wohnwagen aus. Dort wurde ein Kühlschrank älteren Datums als mögliche Ursache ausgemacht. Genaue Untersuchungen führe das Landeskriminalamt durch.

Gegenwärtig gelte eine Brandstiftung als weniger wahrscheinlich. Wohnwagen und Unterkünfte stünden dicht an dicht, so der Polizeisprecher. Drei Wohnwagen hatten in der Nacht zum Samstag gebrannt, weitere wurden durch die starke Hitze beschädigt. Es gab keine Verletzten.